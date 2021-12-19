محافظ المنيا يوافق على تخصيص شقة لمواطنة بمساكن الأولى بالرعاية فى دمشير

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا على تخصيص وحدة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة دمشير لإحدى المواطنات، نظراً لظروف زوجها الصحية، وذلك فى استجابة لطلبها المقدم لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المواطنة تقدمت بطلبها، حيث تمت دراسة حالتها وإجراء بحث اجتماعى بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وتمت الموافقة على تخصيص تلك الشقة لها وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الكترونية، متكاملة لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، ووفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.