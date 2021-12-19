محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة وقع اختيارها على أفضل التصميمات الهندسية لتطوير الميدان، حيث تتم حالياً أعمال التخطيط ووضع البلدورات المحددة للجزيرة الوسطى للميدان والمقرر تصميمها كممشى للمواطنين، وعلي جانبيها تمتد شوارع بعرض 12 و 9 أمتار، كما سيتم تنفيذ أعمال الإنارة والديكورات التجميلية مع وضع طبقة رصف جديدة، كما تفقد المحافظ خلال الجولة مقر سوق طلعت حرب والذي سيتم نقل كافة الباعة الجائلين بالمنطقة داخله حفاظاً على الشكل الحضاري للمنطقة بعد التطوير.

واختتمت الجولة في المحلة الكبرى بتفقد أعمال توسعة مدخل المدينة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

وأشار محافظ الغربية أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

وتابع الدكتور رحمي جولته الصباحية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة كفر الزيات، حيث تفقد عدداً من الشوارع التي سيتم رصفها ضمن خطة المحافظة في العام المالي 21/22.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، و ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة و علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.