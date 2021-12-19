محافظ الدقهلية يفتتح محطة معالجة مياة جديدة بوحدة العزيزة بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، محطة معالجة جديدة للمياه لقسم الغسيل الكلوى بوحدة طب أسرة العزيزة بمركز المنزلة، بتكلفة مليون جنيه تم توفيرها من قبل وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن وحدة الكلى بالعزيزة تقوم بتقديم خدمة الغسيل الكلوى لعدد 70 مريض وبها 30 ماكينة غسيل كلوى، يأتى ذلك فى اطار خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة وحدات الكلى بالدقهلية.

كما تم افتتاح وتوسعة وتطوير وحدة الكلى بمستشفى المنزلة المركزى بقيمة تقديرية قدرت حوالى 5 مليون جنيه بالإضافة إلى تركيب محطة معالجة مياه هى الاكبر من نوعها بوحدات الكلى بالدقهلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم رفع تطوير وحدة الكلى لتصبح وحدة الكلى بالمنزلة الان اكبر وحدات الكلى بالدقهلية من حيث القدرة الاستيعابية حيث زادت قدرتها الاستيعابيه من المرضى من 190 مريض إلى 320 مريض كما زاد عدد ماكينات الغسيل الكلوى من 37 ماكينة غسيل إلى 63 ماكينة غسيل كلوى وتتسع حتى 70 ماكينة مستقبلا.

ويأتى افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزى إضافة للخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات الدقهلية لمرضى الكلى بالمحافظة. وتفقد أعمال تجهيز العناية العامة الجديدة وعناية القلب وقسم الباطنة. كما اشاد المحافظ بالتطورات الجديدة بالمستشفى ووجه الشكر لكل من ساهم فى تطوير القسم بهذه الصورة المشرفة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.