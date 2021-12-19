محافظ الدقهلية: تطوير مصنع تدوير القمامة بالمنزلة بتكلفة 150 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد أعمال التوسعات والتطوير الجارية بمصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزله علي مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 150 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية ، للمحافظة ويخدم عدد 6 مراكز وهم ( المنزله والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ) .

جاء ذلك خلال زيارة " المحافظ " لمركز ومدينة المنزله لتفقد عدد من المشروعات القوميه والتأكد من تقديم الخدمات الحكوميه للمواطنين ، بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية ، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبه بالمحافظه.

وأكد " مختار " علي أن المصنع سيتم تزويده باحدث المعدات ذات تكنولوجيا الماني هولندي يعتمد علي تكنولوجيا الفصل الميكانيكي والمعالجه البيولوجية ، ويتم تصنيع المعدات من قبل اكبر الشركات الألمانية والهولندية ومن المقرر وصول المعدات خلال الاسابيع القليلة القادمة بالتزامن مع الانتهاء من الاعمال المدنية .

واستمع " المحافظ " الي شرح مفصل من وكيل وزارة الإسكان ومدير إدارة البيئة بالمحافظة والجهة المنفذة للمشروع حول مراحل التطوير ونسب التنفيذ ما تم الانتهاء منه والمتبقي .

ووجه " مختار " بتكثيف اعمال التطوير لضمان الانتهاء من التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني لدخول المصنع حيز التشغيل لخدمة المراكز السته التي تم ذكرها والقضاء علي المقالب الوسيطه والتخلص الأمن من المخلفات اول بأول حفاظاً علي البيئة وعلي صحة المواطنين كما وجه " المحافظ " بمراعاة المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المصنع بأن يحتوي علي مساحات خضراء ولند سكيب ومناظر طبيعية صديقه للبيئة .

والجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد تطوير مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الانتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة لمدة 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة و التخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .