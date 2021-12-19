محافظ البحيرة يقرر إيقاف عمل المعديات والمراكب النهرية العامة لسوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة كما وجه بالتأكيد على إيقاف عمل تلك المعديات لليوم الثاني على التوالي تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح محافظ البحيرة انه تم التنسيق مع محافظة كفر الشيخ لوقف عمل المعديات على الجهة المقابلة للمراكز الواقعة على فرع رشيد حرصا على سلامة الأهالى.

يذكر ان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد قرر تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

ووجه محافظ البحيرة بالتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك و متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها

وشدد محافظ البحيرة على استمرار درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لإستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة.