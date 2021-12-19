محافظ أسيوط: استمرار العمل بمشروع التحسين الوراثى لسلالات الماشية

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية العمل على مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج محلي من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق وبأسعار مناسبة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان من خلال تحسين السلالات المحلية المصرية وفقًا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة وفريق العمل والقائمين على إدارة التلقيح الاصطناعي بالمديرية لتوفير أوجه الدعم لتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال عمل نواة إنتاجية لسلالات إنتاج الألبان واللحوم تستهدف أعلى إنتاجية وتتحمل الظروف البيئية مطالبًا باستمرار بذل المزيد من الجهد للنهوض بالثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إلى إنه جاري العمل على مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث قام الدكتور علي عبدالفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي ووكيل المديرية والدكتورة وفاء عيد مسئول القصيبات بالمديرية بالسفر إلى مديرية الطب البيطرى ببني سويف للإشراف على شراء القصيبات وفحصها وكذلك التأكد من الحالة الصحية للطلائق الموجودة في مركز تجميع السائل المنوي وتم مقابلة مدير عام بني سويف والاتفاق معه على توريد كمية أكبر من القصيبات إلى مديرية الطب البيطرى بأسيوط.