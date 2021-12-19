محافظ أربيل العراقية: 14 مليار دولار خسائر بسبب السيول

كتب محمد جمال

قال محافظ أربيل العراقية أوميد خوشناو، الأحد، إن قيمة الأضرار التى سببتها السيول في المحافظة بلغت 21 مليار دينار (14.3 مليون دولار)، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إرسال جزء من ميزانية الطوارئ للمساعدة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المحافظ قوله فى مؤتمر صحفى إن نحو 402 منزل و153 محلاً تجارياً و867 سيارة دمرت، وأضاف أن 2509 عائلات تضررت بسبب هذه السيول، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بلغ 12 شخصاً تم العثور على جثث عشرة منهم.

يذكرأن، أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن سحب مياه السيول من اغلب المناطق، فيما اشار الى عدم تسجيل اية خسائر بشرية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي بحضور وزير البلديات ورئيس هيئة الاستثمار ومنظمة البارزاني الخيرية ووكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفيضانات والسيول الناتجة عن أمطار يوم أمس اجتاحت عدة مناطق بأربيل، وإن الأجهزة البلدية والجهات الساندة نجحت بسحب المياه من أغلب المناطق.

وأضاف أن "الفرق البلدية استمرت بالعمل لساعات متأخرة من ليلة أمس تنفيذاً لأوامر رئيس الحكومة الخاصة باتخاذ الإجراءات كافة لسلامة المواطن"، مشيراً إلى أن "هناك فرقاً خاصةً تعمل على تحديد الأضرار في المنازل وهي تزور الاحياء وتنتقل من بيت لآخر".

وأكد خوشناو "القبض على صاحب مجمع زيرين ستي السكني بسبب تقصيره في تقديم خدمات تصريف مياه الأمطار"، لافتاً إلى أن "هناك تحقيقاً يجري في مناطق زيرين ستي وكوري ستي لمعرفة الأسباب والخلل والتجاوزات".