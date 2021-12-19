محافظة الإسكندرية تنفى الشائعات حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعى حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وأكدت المحافظة على أن ما تم نشره غير صحيح، و أن تعطيل الدراسة جاء لمدة يومين فقط هما الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنها الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية، وناشدت المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط حرصاً على تحري الدقة في نقل وتداول البيانات.

جدير بالذكر أنه طبقا للتحذير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يومي الأحد والاثنين إجازة للطلاب والمعلمين بجميع المدارس ومنح الموظفة التي ترعى طفلا أقل من 12 سنة إجازة استثنائية.