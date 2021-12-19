مجلس مدينة رأس غارب يبدأ فى بناء سور للمقابر بناءا على طلب الأهالى

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن البدأ في انشاء سور للمقابر حفاظا على سلامة وحرمة المقابر بناءا علي طلب الأهالي، وتنفيذ لتعليمات مسئولي المحافظة.

وأكد بيان من مجلس مدينة غارب قيام اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بتفقد اعمال إنشاء وبناء سور للمقابر بالجهود الذاتية مؤكدا علي أن بناء سور المقابر مشاركة مجتمعية من رجال الاعمال والمقاولون واهل الخير بالمدينة للحفاظ على حرمة وسلامة المقابر.

من جانب أخر أكد اللواء حامد أحمد رئيس المدينة إستمرار وتكثيف اعمال النظافه بمنطقة عمارات ال 608 وعمارات ال 1008 وتهذيب الاشجار ورفع خلفات الرتش لليوم الثانى على التوالى.

وتابع صباح اليوم رئيس المدينة اعمال النظافه بمنطقة عمارات ال 608 وعمارات ال 1008 وتهذيب الاشجار ورفع خلفات الرتش لليوم الثانى على التوالى مؤكدا على قسم النظافه والمتابعه والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية باستمرار وتكثيف اعمال النظافه ورفع القمامه وتفريغ الحاويات بجميع شوارع المدينة ورصد اماكن تجمعات القمامه ومخلفات الاشجار وازالتها.

وأضاف رئيس المدينة أن جارى تكثيف اعمال النظافه بمنطقة عمارات ال 608 وعمارات ال 1008 ووإزالة وتهذيب الاشجار خلف العمارات ورفع خلفات الرتش بعمارات ال 1008،واستمرار اعمال تفريغ الحاويات بجميع قطاعات المدينة وازالة الاتربة بجوار الأرصفه.