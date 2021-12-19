مجلس التعاون الخليجى يدعو لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، ضرورة الاستجابة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مثمنًا جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

وأعرب الحجرف - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - عن دعم مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنسيق الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني لما لذلك من أهمية قصوى للحد من تداعيات الوضع في أفغانستان وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد الحجرف بمبادرة المملكة العربية السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي ينعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.