متحدث النواب الليبى: اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أنهت أعمالها

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق أن اللجنة البرلمانية المُكلفة بُمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقاً لقرار انشائها وتحديداً المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2021.م.

وأضاف بليحق وفقًا لوكالة الأنباء الليبية أن أمر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعاً في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس الليبى.