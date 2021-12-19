اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:50 ص
أكرم القصاص
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متحدث النواب الليبى: اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أنهت أعمالها

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:00 ص
متحدث النواب الليبى: اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أنهت أعمالها النواب الليبى
ا ش ا

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 أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق أن اللجنة البرلمانية المُكلفة بُمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقاً لقرار انشائها وتحديداً المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2021.م. 
وأضاف بليحق وفقًا لوكالة الأنباء الليبية أن أمر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعاً في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس الليبى.
 

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