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مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ يطالب الدول الصناعية بالحد من التأثيرات المناخية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:38 م
مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ يطالب الدول الصناعية بالحد من التأثيرات المناخية مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ
كتب ـ لؤى على

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تحت عنوان "اقتصاديات التكيف المناخي"، انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر جامعة الأزهر "تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترأس الجلسة النقاشية الدكتور طارق سلمان نائب رئس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد يونس عبده عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، و الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
 
وخلال الجلسة، قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الإسراف في استعمال البترول كمصدر من مصادر الطاقة، قد ترتب عليه آثار أضرت بصحة الإنسان وخصوبة التربة وزيادة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه وطمس بعض المدن الساحلية؛ الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لعقد العديد من الاتفاقيات للحد من التغيرات المناخية والبحث عن مصادر جديدة صديقة للبيئة.
 
وطالب فهمي الدول الصناعية الكبرى بالحد من التغيرات المناخية والاضطلاع بدورها في الحفاظ على البيئة، مطالبًا الباحثين ببذل الجهد وتقديم الأبحاث العملية للحد من ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لها دور ريادي في الاهتمام بهذه القضية.
 
من جانبها، ناقشت الدكتورة ميرفت علي محمود العادلي، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات، ورقة بحثية بعنوان "منظومة مقترحة للمحاسبة عن الخطر البيئي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لخدمة أصحاب المصالح"، حيث قامت باستعراض كيفية بناء منظومة متكاملة للمحاسبة عن آثار هذه الظاهرة، من خلال العناصر التالية:  التعريف بالخطر البيئي لظاهرة الاحتباس الحراري، متطلبات المنظمات المهنية المحاسبة، كيفية قياس الأرباح والخسائر البيئية لتبعيات هذه الظاهرة، تخصيص تكاليف الخطر البيئي على المنتجات للمنشآت الصناعية باستخدام منهج تدفق التكاليف، استنتاج مؤشرات تقييم الأداء البيئي من خلال دمج الأهداف البيئية ضمن نظم الرقابة المحاسبية للاستدامة، مع شرح كيفية دمج منهجي تدفق التكلفة و"هوشين كنري" لتقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية.
 
وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.
 
 

تغير المناخ

قمة المناخ

جامعة الازهر

الازهر الشريف

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