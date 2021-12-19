اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:14 ص
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قطع مياه الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة اليوم

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:00 ص
قطع مياه الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة اليوم قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، قطع مياه الشرب 6 ساعات، اليوم الأحد، وجاء بالبيان أن القطع سيكون من 10 صباحا، وحتى 4 عصرا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال إصلاح محبس 600 ملي بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.

من المقرر أن تشمل مناطق الانقطاعات مجمع المحاكم، والتأمين الصحي بمنطقة سندوب، ومنطقة سندوب.

وناشدت رئاسة الحي برئاسة اللواء صبري محمد عبده، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

 


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