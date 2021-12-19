قطع مياه الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة اليوم

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، قطع مياه الشرب 6 ساعات، اليوم الأحد، وجاء بالبيان أن القطع سيكون من 10 صباحا، وحتى 4 عصرا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال إصلاح محبس 600 ملي بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.