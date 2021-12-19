فوز أسوان بمركزين فى مسابقة التنمية المحلية بفضل "التحول الرقمى"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن فوز المحافظة بالمركز الثانى بمسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية، وأيضاً بالمركز الثالث فى جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام يعكس الطفرة التى شهدتها فى منظومة التحول الرقمى ضمن المشروع القومى "مصر الرقمية".

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذا المشروع أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسايرة التطور التكنولوجى باستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

وأشاد المحافظ، بالدور الرائد لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى الذى تنتهجه لتنظيم مثل هذه المسابقات تواكباً مع الطفرة الهائلة التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى مجال التحول الرقمى.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان كانت من أولى محافظات الصعيد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بدعم حكومى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من خلال تجهيز مقر ومبنى للتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه، مدعماً بالكوادر البشرية المدربة، ويضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وأيضاً مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى.

الجدير بالذكر أن المحافظة فازت فى هذه المسابقة التى تم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث قام اللواء محمود شعراوى بتسليم جائزة المركز الثانى لعبير مشعل مسئول النظام عن الذاكرة المؤسسية بمحافظة أسوان ، بجانب تسلميه لجائزة المركز الثالث للعميد أحمد دنش كأحسن مدير إدارة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.