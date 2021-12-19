طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ فى الكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأحد، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، ان يكون هناك فرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل وألاجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية تمتد لتشمل الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج خفيف في الخليج العربي .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:43 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الاول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء يكون الطقس مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .