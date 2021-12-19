طرق علاج منزلية للقشرة الرطبة منها الصبار وخل التفاح

أسباب القشرة الرطبة

- التغيرات الهرمونية.

- العناية السيئة بالشعر.

- عدم غسل الشعر بالشامبو لفترة طويلة.

- ولا تنظيف الشعر بشكل صحيح.

الفرق بين قشرة الرأس الجافة والقشرة الرطبة

- تحدث قشرة الرأس الجافة بسبب نقص الزيت في فروة الرأس، من ناحية أخرى تحدث القشرة الرطبة بسبب فروة الرأس الرطبة والإفراط في إنتاج زيت الزهم.

- عند الحديث عن المظهر ، تتسبب قشرة الرأس الجافة في ظهور قشور بيضاء ثلجية جافة تتساقط بسهولة، قشرة الرأس المبللة دهنية ومظهرها مصفر.



القشرة الرطبة

- تحدث الحكة في كل من قشرة الرأس ، لكن قشرة الرأس الجافة تصاب بالاحمرار وقد تتسبب في ظهور الدم بعد الحك، القشرة المبللة تجعل فروة الرأس رطبة ولا تسبب نزيفًا بعد الحك.

- قشرة الرأس الجافة مؤقتة لكن القشرة الرطبة حالة طويلة الأمد يجب معالجتها على الفور.

العلاجات المنزلية للقشرة الرطبة

جل الصبار

يتمتع جل الصبار بخصائص تنظيف وترطيب مذهلة ، لذا يمكن استخدامه في علاج قشرة الرأس الرطبة، كما أنه يقلل من الحكة والالتهابات التي تنشأ بسبب قشرة الرأس والحكة، فقط ضعي القليل من جل الصبار الطازج على فروة رأسك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة قبل غسل شعرك.



جل الصبار

خل حمض التفاح

هذا حامضي وبالتالي فهو بمثابة علاج رائع لقشرة الرأس الرطبة، يوازن مستوى الأس الهيدروجيني في فروة الرأس ويقلل من نمو البكتيريا والفطريات وطبقة قشرة الرأس.