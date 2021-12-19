طرق الحفظ على صحة العين لمرضى السكري.. تعرف عليها

كتبت - مروة هريدى

يمكن لمرض السكري، على فترة من الزمن، أن يضر بالعين وقد يؤدي إلى ضعف البصر وفي أسوأ الحالات، يسبب العمى، في المراحل الأولى من مرض السكري ، قد يواجه الأشخاص عدم وضوح الرؤية أو مشاكل في البصر، من غير المحتمل أن يحدث فقدان في الرؤية في السنوات القليلة الأولى مع مرض السكري، لكن مع مرور السنين ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين،بحسب موقع "only my health".



صحة العين

مشاكل العين التي يواجهها مرضى السكري

اعتلال الشبكية السكري: الأوعية الدموية التالفة بسبب ارتفاع السكر في الدم يمكن أن تضر شبكية العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري.

الوذمة البقعية السكرية: يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تضخم البقعة ، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.



صحة العين لمرضى السكري

الجلوكوما : يضاعف مرض السكري من فرص الإصابة بالجلوكوما ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر والعمى إذا لم يتم علاجه مبكرًا.

إعتام عدسة العين: يمكن أن يصاب مرضى السكري بإعتام عدسة العين في سن مبكرة أكثر من الأشخاص غير المصابين بمرض السكري.

طرق لإدارة صحة العين لمرضى السكري:

تنظيم نسبة السكر في الدم: يجب على مرضى السكري مراقبة سكر الدم عن كثب والتأكد من عدم ارتفاعه بشكل كبير، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تغيير شكل العدسة ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك: إذا كان مريض السكري يعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم ، فهو أكثرعرضة للإصابة بمشاكل في العين، من خلال تنظيم مستوى الكوليسترول لديك.



صحة العين لمرضى السكري

تجنب تدخين السجائر: إن تدخين السجائر لا يدمر رئتيك فحسب ، بل يضر عينيك أيضًا، الأفراد الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري.