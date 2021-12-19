ضبط 500 عدسة طبية لاصقة محظور تداولها خلال حملة تفتيشية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط500 عدسة لاصقة محظور تداولها بالأسواق داخل شركة غير مرخصة بطنطا .

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لأحكام الرقابة التموينية على المنتجات المتداولة، ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ.

حيث تم ضبط 500 عدسه طبيه للعيون محظور تداولها بالأسواق داخل شركة غير مرخصة بطنطا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.