ضبط 24 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة، وتطهير بؤر تجارتها وترويجها.

أسفرت حملة عن ضبط 24 متهما بحوزتهم كميات من الفودو، والاستروكس، والهيروين، والحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمضبوطات، كما اعترفوا بحيازتهم هواتف محمولة لاستغلالها في التواصل مع عملائهم، ومبالغ مالية من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.