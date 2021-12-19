اليوم السابع
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ضبط 17 طن مركزات أعلاف مجهولة المصدر و750 كيلو رنجة بالغربية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:31 م
ضبط 17 طن مركزات أعلاف مجهولة المصدر و750 كيلو رنجة بالغربية المهندس محمد ابو هاشم
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 17 طن مركزات اعلاف حيوانية مجهولة المصدر و750 كيلو رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى خلال حملة بمركز كفر الزيات. كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع المختلفة لمحاربة الغش التجاري، وجشع التجار.

وتشكلت حملة من ادارة تموين الغربية ضمت كلا من طارق شعيب والسيد الحواله وخالد ذكى وتم ضبط مصنع اعلاف حيوانية وتم ضبط 12طن فول صويا مجهول المصدر كما تم مصنع اعلاف حيوانيه بداخله 5طن مركزات اعلاف مجهوله المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط مصنع اسماك مدخنه رنجه بداخله 150صندوق رنجه باجمالى750كيلو جرام يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


تموين الغربية

كفر الزيات

رنجة

اعلاف

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