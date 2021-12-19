ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما كمية من أنواع المخدرات المختلفة فى الشلاتين

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، من ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن المقدم نشأت مراد رئيس مباحث الشلاتين من ضبط " ع . ب " ربة منزل ط، وعاطل يدعي " ص . ف " صدام بحوزتهما 61 قرص مخدر مختلفة الأنواع و41 قطعة حشيش معدة للبيع و3 أكياس بانجو بقصد الاتجار .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بجنوب البحر الأحمر لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .