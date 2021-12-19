اليوم السابع
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صحة سوهاج: تطعيم أكثر من 464 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:58 م
صحة سوهاج: تطعيم أكثر من 464 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال مديرية الصحة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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 أعلنت مديرية الشئون الصحية  بسوهاج عن تطعيم 464366 طفل من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات في كافة مراكز المحافظة والبالغ عددهم 915 ألف و731 طفل من خلال 2721 فريق ما بين ثابت ومتنقل بجميع أنحاء المحافظة .

جاء ذلك خلال الإجتماع مساء اليوم الأحد 19 ديسمبر أول أيام الحمله والتي تستمر حتي الأربعاء 22  ديسمبر لتقييم أداء فرق التطعيم  المشاركة بجميع مراكز المحافظه وكذلك مناقشه المعوقات والصعوبات التي واجهت تلك الفرق لبحث سبل تذليلها  وبتوجيهات د كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورعمرو العرشي وكيل المديرية و تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي  و أحمد فرحات  مشرف الوزارة  ومديري الإدارات الصحية والفرق الإشرافية

 جدير بالذكر أن  الدكتور كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج شددت  قبل بدء الحملة  علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء  الحملة كما وجهت بضروره تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورا وتأتي هذه الحملة في إطار الحفاظ علي استمرار خلو مصر من مرض شلل الأطفال وكذلك  رفع المناعة المجتمعية ضد المرض .

 


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