شاهد عملية تبطين ترعة "الجزيرة" بطول 21 كيلو بـ77 مليون جنيه فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،الموقف التنفيذي لأعمال تبطين ترعة " الجزيرة " وتفرعاتها بمركز طما، بإجمالي أطوال 21 كليو و100 متر، بتكلفة 77 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن عملية ترعة " الجزيرة " تشمل ترعة الجزيرة بطول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر .

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفيذ .