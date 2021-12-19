شاهد.. ضبط 585 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، الحملات المكبرة التى وجهتها وزارة الداخلية لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت خلال أسبوع في ضبط (585) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – القليوبية– الشرقية– السويس –المنيا – الدقهلية – المنوفية– سوهاج – بورسعيد – كفرالشيخ – البحرالأحمر– دمياط – جنوب سيناء – الأقصر – الفيوم– مطروح – الإسماعيلية– البحيرة –أسوان) ، وبحوزتهم (292 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد- مخدرات– سلاح – سرقة) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.