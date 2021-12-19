سهيل السقا: دخول مواد الخام اللازمة لإعادة إعمار غزة عبر معبر رفح البري

أحمد جمعة

أكد سهيل السقا مسئول إحدى شركات المقاولات المشاركة فى إعادة إعمار غزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأحد، دخول مواد الخام اللازمة لإعادة إعمار غزة من معبر رفح البري، مشيرا إلى وصول وفد هندسى مصري لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة اعمار غزة.

كان سهيل السقا قد أكد لـ"اليوم السابع" في تصريحات الأسبوع الماضى أن مشروع تطوير كورنيش غزة ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع هو المشروع الأول الذى تم التوقيع على عقد بين شركته وبين اللجنة المصرية، مشيرا إلى أن المشروع الثانى هو "دار مصر – 3" والذى بدأت شركة أبناء سيناء بأعمال التسوية والحفر تمهيدا لطرحه للشركات المحلية، مشيرا إلى أن المشروعين أول المشاريع التي ستنفذ ضمن ستة مشاريع تتضمنها المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح "سهيل" أن المشاريع الأربعة الأخرى ضمن المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة تشمل مدينتين سكنيتين بهما جميع المرافق والبنية التحتية، بالإضافة لتدشين عدد 2 كوبري في الشجاعية والسرايا بمدينة غزة ويجرى العمل على إنجاز التصميمات الخاصة بهما، مرجحا أن يتم إنجاز الأعمال في مشروع الكورنيش في غضون ثمانية أشهر حيث بدأ العمل فعليا يوم 13 ديسمبر الجاري.

وأشاد المقاول الفلسطيني بإسناد الدولة المصرية لجميع الأعمال في المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة إلى الأيدي العاملة الفلسطينية، مرجحا أن يستوعب المشروع أكثر من 200 عامل ما بين مهندسين وفنيين ومساعدين وسائقين في الموقع والمصانع المحلية التي ستقوم بتصنيع كل ما يلزم لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى إمكانية دخول المواد الخام اللازمة إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح أن المصانة المحلية الفلسطينية في غزة جاهزة ومتعطشة للبدء فورا في التصنيع، مؤكدا أن إدخال المواد بالسرعة الممكنة سيمكننا من إنجاز المشاريع بسرعه أكبر في ظل وجود أعداد كبيرة من العمال والفنيين المهرة المتعطشين للعمل ليل نهار.

وأكد إن إطلاق مصر للمرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة أعطى للمواطنين الفلسطينيين في القطاع أملا في العمل والعيش الكريم، لافتا إلى أن نسبة البطالة في القطاع تزيد عن 60 % وهو ما يدفع الكثيرين لانتظار أي فرصة للعمل للحصول علي قوت يومهم، موضحا أن العامل الفلسطيني يقدس العمل ويفضل أن يحصل على قوت يومهم من عمله وهو أفضل له مائة مرة من المساعدات العينية.

ووجه المقاول سهيل السقا رسالة شكر وتقدير إلى حكومة وشعب مصر لوقوفهم إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن وقوف مصر إلى جانب فلسطين وتحديدا أهالى غزة ينبع من الأصالة المتجذرة في الشعب المصري، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين في غزة والإعلان عن منحة مصرية لإعادة إعمار غزة بـ 500 مليون دولار.