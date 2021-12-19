سماء صافية ويوم مشرق.. شاهد حالة الطقس فى أسيوط الآن.. لايف

أسيوط هيثم البدرى

شهدت محافظة أسيوط طقسا مستقرا اليوم، حيث سطوع الشمس على كل أنحاء المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة تصل إلى السقيع منتصف الليل، وقدم اليوم السابع بثا مباشرا رصد فيه حالة الطقس بالمحافظة.

وفى نفس السياق عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية لمجابهة موسم الأمطار والتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفورى مع أى هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن.

تناول الاجتماع التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة فضلاً عن التدابير التى يجرى اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفورى مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ مطالبًا باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريا من القمامة والأتربة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق ومع شركة الكهرباء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين موجهاً وكيل وزارة الموارد المائية والرى باستمرار مراجعة محطات رفع مياه الرى ومتابعة أعمال تطهير الترع ومخرات السيول وأن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجارى المائية فى حالة استعداد تام أية تقلبات جوية ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أية أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة أماكن الإيواء والتأكد من جاهزيتها كسكن بديل ومراجعة مخزون المساعدات الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكلٍ كافى والاستعداد للتعامل مع أى أزمات محتملة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتموين والصحة ومرفق الإسعاف وطالب رؤساء المراكز بمراجعة جاهزية كافة المعدات وتكثيف العمل الميدانى لمتابعة الحالة العامة للشوارع والطرق وضرورة اتخاذ الإجراءات المسبقة مع إدارة الأزمات مؤكداً على وضع الخطط البديلة للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى مشكلة وسرعة التعامل معها لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف القطاعات وقوات الدفاع الشعبى نفذت تدريب عملى مشترك للتدريب على مواجهة الازمات والتجهيز لها.