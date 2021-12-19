سقط فى قبضة الأمن.. كمين ينهى رحلة تاجر مخدرات فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

سقط تاجر مواد مخدرة فى كمين أعده له رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وكشف المتهم عن هوية عاطل وراء تمويله بالمواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عن اتجار عاطل مقيم بدائرة القسم، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

تم إعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها، وجارى إعداد الأكمنة لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.