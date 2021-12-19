اليوم السابع
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سفير مصر بموسكو يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:53 م
سفير مصر بموسكو يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية سفير مصر لدى موسكو نزيه النجارى
كتب أحمد جمعة

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في إطار متابعة السفارة المصرية لدى روسيا تطورات تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، اجتمع السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، يوم 16 ديسمبر الجارى مع دانييل ألجوليان نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية، حيث بحث الجانبان الخطوات الجارية لاستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

هذا، وصرح السفير نزيه النجارى بأن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في كل من مصر وروسيا لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، مضيفاً أنه تم الاتفاق كذلك على تنظيم عدد من الفعاليات للترويج للمشروع وأهدافه والفرص الاقتصادية التي يقدمها.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية عن الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لهذا المشروع، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الروس أعربوا بالفعل عن رغبتهم فى الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك على ضوء ما يوفره من فرص اقتصادية لتعزيز نفاذ المنتجات الروسية لأسواق جديدة.


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