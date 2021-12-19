رويترز: CNN تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة مع ارتفاع إصابات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز إن شبكة "سى إن إن" الأمريكية تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة أمام كل الموظفين غير الأساسيين مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19، بحسب ما ذكرت الشبكة فى مذكرة داخلية للعاملين بها أطلعت عليها رويترز.

ووجاء فى المذكرة أن سى إن إن، وهى جزء من مجموعة AT&T الإعلامية ستغلق مكاتبها أمام كل الموظفين الذين ليس عليهم أن يعملوا فى المكتب.

وقال رئيس "سى إن إن" جيف زوكر فى المذكرة، إنهم يفعلون ذلك بدافع الحذر، مضيفا أن هذا سيحمى أيضا هؤلاء الموجودين فى المكتب بالحد من عدد الأفراد الموجودين هناك.

وقالت سى إن إن، إن الموظفين الذين يلزم تواجدهم بالمكتب سيتعين عليهم الإلتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

كما ستجرى الشبكة تغييرات فى الاستوديوهات وغرف التحكم الخاصة بها للحد من حدد الأشخاص الموجودين فى المكتب.

وكانت الشبكة حددت موعدا للعودة إلى المكاتب فى يناير القادم، ولا يعرف ما إذا كان الموعد سيتغير، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع على الأمر.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا فى إصابات كورونا بعد رصد متحور أوميكرون، وكانت نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، قالت فى مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، الجمعة، إن إدارة بايدن "لم تتوقع ظهور أوميكرون"، فى إشارة إلى نوع فيروس كورونا الذى شق طريقه سريعًا عبر الولايات المتحدة.

وضرب متغير "أوميكرون"، الذى تم اكتشافه رسميًا لأول مرة الشهر الماضى فى جنوب إفريقيا، ولايات متعددة، بما فى ذلك نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.