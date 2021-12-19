اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:35 م
أكرم القصاص
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روسيا: "فيس بوك" تدفع غرامة 17 مليون روبل لرفضها إزالة محتوى محظور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:18 م
روسيا: "فيس بوك" تدفع غرامة 17 مليون روبل لرفضها إزالة محتوى محظور فيس بوك - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية في روسيا إن شركة "فيسبوك" سددت 17 مليون روبل (حوالي 240 ألف دولار) غرامة لرفضها إزالة محتوى محظور.

وأشارت الهيئة حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أنه لم تعد توجد حاليا أية إجراءات تنفيذية لديها ضد شركة فيسبوك.

واعتبارا من فبراير الماضي، تقوم الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كوم نادزور) بتحرير بروتوكولات إدارية بحق مواقع التواصل الاجتماعية وخدمات الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات المخالفة للقوانين الروسية، وخاصة التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير مصرح بها.

 


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