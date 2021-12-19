روسيا: الناتو يشعر بالإهانة حينما تطالبه روسيا بالابتعاد عن حدودها

كتب أحمد علوى

أشار ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن حلف "الناتو" يطالب موسكو بسحب قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، فيما يحسّ هو بالإهانة عندما تطالبه روسيا "بسحب قواته عن حدودها"، وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية.

وقال: "يطالب الحلف بسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.. حقيقة أن الناتو، على سبيل المثال، يعتقد أنه قد يطالب بسحب القوات من الحدود التي تبعد آلاف الكيلومترات عن حدوده".

وأضاف: "عندما نقول: اسحبوا القوات من حدودنا يتظاهرون في الناتو بأنهم مستاؤون للغاية، لأن الحلف دفاعي بحت وناد للدول الديمقراطية".

وتابع: "هذا بحد ذاته يستبعد أي تساؤل حول أي إجراءات يتم اتخاذها في حلف شمال الأطلسي. ليس من حق أحد الشك في ذلك".