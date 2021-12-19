رفع الإشغالات واللافتات العشوائية خلال حملة بشوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي العمل داخل سوق ترعة البوصة وحوض الدلالة والتزام الباعة بأماكنهم داخل الأسواق، ورفع وإزالة إشغالات للطريق العام خارج الأسواق، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، كما تم رفع اللافتات الإعلانية المخالفة بشارع عبد السلام عارف، وصيانة وإصلاح خط مياه الشرب بشارع صفية زغلول وإعادة الخدمة للمواطنين بالمنطقة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف واصلت الوحدة جهودها اليومية في قطاعات النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، حيث قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة وحدات الإنارة العامة بشارع 17 بني سويف الجديدة وجسر إسلام وشارع عبد السلام عارف، وبعض الشوارع بقرية باروط، كما قام مشروع النظافة برفع الأتربة والمخلفات بشارع صلاح سالم وشارع عبد السلام عارف وميدان الزراعيين، وشارع حاتم رشدي وجسر إسلام وطريق مستشفى الصدر وصفية زغلول وميدان العبور وطريق الأزهري وشارع فاروق عبداللطيف وشارع عوني وأسفل كوبري الدهشوري وطريق السادات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى.