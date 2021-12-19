رئيس وزراء باكستان يدعو العالم لاتخاذ إجراءات فورية لترسيخ الاستقرار فى أفغانستان

كتبت/ هناء أبو العز

دعا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الأحد، إلى ضرورة مساعدة دول العالم فى الوصول إلى الاستقرار ودعمه فى أفغانستان، داعيا العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لمساعدة أفغانستان،مشيرا إلى أن انهيار المستشفيات وقطاع التعليم سيؤدى إلى عواقب وخيمة على الجميع، لأن أي حكومة عندما لا تستطيع دفع رواتب الموظفين العموميين والأطباء والممرضات، فإنها ستنهار، وأن الفوضى لا تناسب أحدا.

وقال رئيس الوزراء في خطابه الرئيسي في الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي،إنه بسبب ندرة الموارد وقلة الإمكانيات فأن الحكومة الأفغانية غير قادرة على مكافحة الإرهاب ، مما يؤدى إلى أن دولا أخرى قد تواجه تأثيره غير المباشر.

وفي إشارة إلى وجود داعش في أفغانستان، والهجمات الإرهابية داخل باكستان من خلال الحدود الأفغانية، قال رئيس الوزراء إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الجماعة الإرهابية هي ترسيخ ودعم استقرار أفغانستان، وأضاف أن داعش كانت قادرة على تنفيذ هجمات دولية.

وقال رئيس الوزراء إن باكستان لديها نفس القلق بعد أن واجهت أكبر أضرار جانبية للحرب الأفغانية مع خسارة 80 ألف شخص والاقتصاد المدمر وتشريد 3.5 مليون شخص.

ورحب رئيس الوزراء بالوفود المشاركة من مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى في باكستان، وقال إنه من المفارقات أن باكستان استضافت مناظرة منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان منذ 41 عامًا حيث لم يعان أي بلد من الصراعات مثل أفغانستان.

وقال إن الوضع في أفغانستان نتج أيضا عن سنوات الحكومة الفاسدة ، وتعليق المساعدات الخارجية ، وتجميد الأصول الأجنبية، واختلال النظام المصرفي مما قد يؤدي إلى انهيار أي دولة.

وقال إنه إذا فشل العالم في التصرف في الوقت المناسب ، فسيؤدي ذلك إلى "أكبر كارثة من صنع الإنسان".

كما أشار إلى لقائه بوزير الخارجية الأفغاني المؤقت الذي أكد فيه بشكل قاطع الالتزام بجميع الشروط المذكورة.

وقال رئيس الوزراء إن أي فوضى في أفغانستان ستؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين وهو أمر لا يمكن أن تتحمله باكستان وليس أي دولة نامية.

وقال إن الدول المتقدمة لديها مشكلة حتى مع وجود بضعة آلاف من اللاجئين، لذا كيف يمكن لدولة نامية مثل باكستان أن تستضيف مئات الآلاف منهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاقتراح البنك الإسلامي للتنمية الخاص بآلية دعم فورية وطويلة الأجل لأفغانستان، وأعرب عن أمله في أن يتمخض النقاش عن خارطة طريق مناسبة للتعامل مع الوضع.

كما دعا إلى استجابة منظمة المؤتمر الإسلامي الموحدة بشأن قضيتي كشمير وفلسطين حيث يكافح الناس من أجل حقوقهم الديمقراطية التي تضمنها الأمم المتحدة أيضًا، وحث دول منظمة المؤتمر الإسلامي على إثارة القضية في كل منتدى وإظهار موقف موحد.

كما قال رئيس الوزراء عمران خان ، في معرض حديثه عن الإسلاموفوبيا ، إن أزمة اللاجئين فاقمت هذه الظاهرة عندما ارتبط الغرب بالإرهاب والإسلام مما جعل مسلمي الغرب يعانون.