رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ السودانيين بعيد الاستقلال وذكرى ثورة ديسمبر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني بالذكرى السادسة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وبالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر وذلك في كلمة وجهها مساء أمس وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وقال البرهان فى خطابه الذى وجهه للسودانيين، علينا ان نستذكر خلال هذه المسيرة الوطنية شجون واحلام الاباء المؤسسين وطموحات شبابنا الثائرين، فكلها تتلاقى في بناء الوطن على ذات الأسس الحرية والسلام والعدالة،ومصلحة الشعب التي تبني بالعزم ونكران الذات.

وتابع "نستشرف عهدا جديدا ما احوجنا الى تلك الروح عندما اجمع كل أبناء السودان بمختلف اطيافهم السياسية والجهوية علي حتمية استقلال السودان.

وعبر عن أمله فى انتهاء الفترة الانتقالية، قائلا " نأمل بذات الروح ان نصل في نهاية الفترة الانتقاليه الى حكومة منتخبة تقودنا الى تحقيق ما كان يتطلع اليه الاباء، في قدرة وعزم ابنائهم على تجاوز الخلافات والتسامي والتسامح والقدرة على وحدة الصف واستنهاض الهمم ،واعلاءالقيم الوطنية حتى نستكمل تأسيس الدولة السودانية القائمة على اسس المواطنة والحرية والعدالة، وسنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل مع ابناء الوطن المخلصين، في الوصول الى غايات الانتقال التي يحلم بها ابناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة الدولة".