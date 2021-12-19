رئيس مجلس الدولة: زيارة قناة السويس لزيادة وعى القضاة بمشروعات مصر القومية

كتب - أحمد عبد الهادى

أعرب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن سعادته البالغة بزيارة هيئة قناة السويس، والتى تأتى فى إطار اهتمام إدارة المجلس بزيادة الوعى لدى قاضيات وقضاة المجلس بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع الخطة العامة لرفع كفاءة القاضى الإدارى بمجلس الدولة وإلمامه بما يدور فى الوطن وآخر المستجدات، فضلا عن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإنفاق على الأمن القومى المصرى.

وأشار أن هذه الزيارة شملت ولأول مرة القاضيات الجدد اللائى تفضل رئيس الجمهورية بتعيينهن فى مجلس الدولة، كما أعرب عن تقديره العميق للفريق أسامة ربيع، وفريق العمل المشارك فى إنجاح هذا المشروع الضخم بكافة جوانبه والوصول به إلى الغايات المرجوة، بحسب الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية فى ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال ترأس المستشار محمد حسام الدین، رئيس مجلس الدولة، وفد رفيع المستوى لعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة لزيارة هيئة قناة السويس ومشروع أنفاق القناة، وذلك بحضور كل من المستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.