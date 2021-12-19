رئيس مجلس الأعيان الأردنى يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا

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دعا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأحد، إلى ضرورة تعزيز العلاقات الأردنية الألمانية، والبناء عليها بمختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الفايز مع السفير الألماني لدّى الأردن بيرنهارد كامبمان، حيث أعرب الفايز عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، داعيا الجانب الألماني إلى زيادة استثماراته في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم مشروعات تنويع مصادر المياه في الأردن وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.



من جانبه، أكد السفير الألماني سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الأردن، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني من أجل إنهاء صراعات المنطقة وعودة الأمن والاستقرار لها.



وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها، والعمل على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



وفي السياق، بحثت لجنة الصداقة الأردنية الألمانية في مجلس الأعيان برئاسة العين صالح ارشيدات، خلال اجتماعها مع السفير الألماني في عمّان بيرنهارد كامبمان، علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية.



وقال ارشيدات إن هناك توافقا كبيرا بين الجانبين حول العديد من القضايا، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، والدعوة إلى تبني حلول سياسية بشأن مختلف القضايا المتعلقة في المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصًا البرلمانية، مثمنًا المساعدات الألمانية المُقدمة إلى الأردن، والتي تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وخاصة مشروعات المياه والبيئة والطاقة البديلة.



وأشار ارشيدات إلى أن المشروعات المشتركة بين الأردن وألمانيا وصلت إلى ما يقارب الـ 400 مليون يورو في نهاية عام 2020، وتركزت على مجالات المياه والتدريب التقني والمهني والتعليم ودعم اللاجئين، التي من شأنها إيجاد فرص العمل.



كما ثمن الموقف الألماني الداعم لموقف لبلاده تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة ميونيخ، والتي تضم الأردن ومصر وفرنسا إلى جانب ألمانيا، لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والدائم.



بدوره، أكد السفير الألماني أن الأردن يُعد شريكًا مهمًا لبلاده، ومن الدول التي تلعب دورًا إيجابيًا مهمًا في المنطقة، وهو ما يجعل بلاده حريصة على استمرار التعاون والتشاور مع المملكة في مختلف المجالات.