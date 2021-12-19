اليوم السابع
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رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء يتفقان على تطوير العشوائيات بالمحافظة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:19 م
رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء يتفقان على تطوير العشوائيات بالمحافظة جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن محافظة جنوب سيناء، نجحت فى تطوير عشوائيات منطقة «الرويسات» بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء وتم تحويلها إلى منطقة راقية من خلال إزالة فوضى العشوائيات، والعمل على تشييدها مجددا وفق رؤية وتخطيط عمرانى متميز ، وكانت هذه المنطقة مثالا  للإرادة المصرية و التى حولت تلك المنطقة من منطقة عشوائية إلى كمبوند 5 نجوم.
 
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث ملف التنمية  بالمحافظة، وتناول اللقاء مطالب المحافظة بخطة العام المالي 2022/ 2023 للمناطق غير المخططة بمدن المحافظة.
 
وأكد المحافظ خلال اللقاء علي اهمية تطوير و تنمية المحافظة كما اشار  لإنشاء جامعة حكومية بمنطقة حي السلام بابورديس  لإقامة خدمات  متكاملة و مناسبة والتي تليق بالمواطنين.
 
تم خلال اللقاء بحث إجراءات تسكين الوحدات السكنية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ وتم الاتفاق علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسرعة تسكين هذه الوحدات لمستحقيها في ضوء الضوابط والشروط المنظمة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن.
 
 

وزاره الاسكان

التنميه المستدامه

تطوير العشوائيات

محافظه جنوب سيناء

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