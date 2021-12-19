رئيس حماية الدستور الألمانى يحذر من خطر الإرهاب وإطلاق سراح داعشين 2022

كتبت: هناء أبو العز

قبل الذكرى الخامسة للهجوم على سوق عيد الميلاد في ساحة بريتشيدبلاتز في برلين ، حذر رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور ، توماس هالدينوانج ، من استمرار خطر الإرهاب الجهادي.

وقال هالدينوانج لصحف مجموعة فونك الإعلامية إن التطرف لا يهدأ في كثير من الأحيان، بالنسبة للعديد من أعضاء تنظيم داعش المسجونين ، حتى في السجون.

وقال للصحف: نحتاج إلى معرفة ما يحدث في السجون ، التي لا يزال الناس فيها متطرفين ، بالنظر إلى احتمال إطلاق سراح العديد من العائدين من داعش في عام 2022 بعد قضاء مدة عقوبتهم، مشيرًا إلى أن حماية الدستور مطالبة بفحص كل حالة على حدة.

وبحسب وكالات الاستخبارات ، فإن سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان عزز المشهد الإسلامي في ألمانيا.

وخلال الهجوم الذي وقع مساء يوم 19 ديسمبر 2016 ، اقتحم الجهادى أنيس عمري بشاحنة مخطوفة سوق عيد الميلاد، قُتل 12 شخصًا وجُرح العشرات، ومنذ ذلك الحين ، تراجعت الهجمات الجهادية في ألمانيا وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة كونراد أديناور. وبدلاً من ذلك ، زادت التهديدات المتطرفة الأخرى.