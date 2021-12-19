رئيس جامعة بنى سويف يطلق مبادرة "مجتمع بلا إعاقة للتوعية ضد التنمر"

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة بالتعاون مع كلية علوم ذوى الهمم ووحدة متحدى الإعاقة تحت شعار" قادرون على التحدى".

حضر الاحتفالية الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة أبو النيل عميد كلية العلوم ذوى الهمم، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وسط حضور لافت من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، وعدد من طلاب ذوى الهمم بكليات الجامعة المختلفة.

وشملت فعاليات الاحتفال عروض فنية ومسرحية ورياضية متعددة وماراثون لذوى الهمم وعرض مسرحى عن صعوبة التعلم قدمه طلاب من كلية العلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وافتتاح المعرض الفنى لمنتجات صناعية بأيدى ذوى الهمم.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الهدف من الاحتفالية خلق تفاعل مجتمعى للاهتمام والوفاء بحقوق ذوى الهمم حتى يصبحوا أعضاء مؤثرين فى المجتمع، إيماناً من الجامعة أنهم أصحاب قدرات خاصة، وقد ظهر منهم أشخاص مميزين فى كافة المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والفنية والرياضية، مؤكداً على أهمية دور الجامعة ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية وتقديم الرعاية للأسر التى لديها أطفال من ذوى الهمم.

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة على غرس ثقافة تأهيل متحدى الإعاقة، والعمل على دمجهم فى المجتمع، وأن الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل للخرجين من ذوى الهمم، معلناً اطلاق مبادرة "مجتمع بلا إعاقة للتوعية ضد التنمر" بمحافظة بنى سويف، لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لذوى الهمم وأفضل أساليب التعامل معهم بالإضافة إلى وسائل الإرشاد الأسري.

وشدد رئيس الجامعة على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه متحدى الإعاقة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم مع إعفائهم من المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لطلبة الدراسات العليا بكل الكليات لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام الاحتفال كرم الدكتور منصور ستة من أولياء أمور لطلاب من ذوى الهمم، كما أهدى عدد من ذوى الهمم سماعات السمع وعصا للمكفوفين من داخل وخارج الجامعة.































