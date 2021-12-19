اليوم السابع
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رئيس جامعة أسوان يتفقد المدينة الجامعية للبنين فى زيارة مفاجئة 

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:06 م
رئيس جامعة أسوان يتفقد المدينة الجامعية للبنين فى زيارة مفاجئة  رئيس جامعة أسوان يتفقد المدينة الجامعية
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، المدينة الجامعية للبنين فى أبو الريش بمدينة أسوان، فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على تقديم خدمات المدن الجامعية لطلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

 

وقال الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، أن الهدف من زيارة المدينة الجامعية هو الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب من نظافة وأسرة، وللاطمئنان على جودة الغذاء المقدم لهم ومطابقته للمواصفات.

 

 كما طالب رئيس الجامعة من الطلاب بالحفاظ على مدينتهم والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهم بها مع التشديد على الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية داخل المدن الجامعية.

 

 


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