اليوم السابع
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استعدادا للمتحف المصري الكبير..

خطط لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:40 م
خطط لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة المتحف المصرى الكبير
كتب محمد أسعد

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شهدت وزارة السياحة والآثار اجتماعات مكثفة لمناقشة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لها لاستقبال الزائرين وذلك استعدادا لافتتاح المتحف لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك.
 
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون منطقة جذب سياحي وزيادة عدد الطاقة الفندقية بها، ما يأتي اتساقاً مع ما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس. 
 
 

السياحة والآثار

الأهرامات

الجيزة

المتحف المصري الكبير

سقارة

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