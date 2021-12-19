اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:44 م
أكرم القصاص
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خبير أمريكى: الولايات المتحدة قد تشهد مليون إصابة يوميا بكورونا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:20 م
خبير أمريكى: الولايات المتحدة قد تشهد مليون إصابة يوميا بكورونا فيروس كورونا
ا ش ا

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حذر الدكتور فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من أن الولايات المتحدة قد تشهد مليون حالة إصابة يوميا بفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار كولينز ، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة قبل أن يغادر مهام منصبه الذي أمضى فيه 12 عاما، إلى أنه ما لم يأخذ الأمريكيون تهديد متحور أوميكرون على محمل الجد، فإن العواقب قد تكون خطيرة.
وأعرب كولينز ، عن قلقه بشأن المنحنى الذي ترسمه المعاهد عن تطور الإصابة بكورونا رغم إقراره بأن الأمريكيين يشعرون بالسأم مما مروا به على مدار نحو 3 سنوات من الجائحة ، مشيرا إلى أنه هو نفسه يشعر بالسأم لكن الجائحة ليست كذلك وهو تغير من نفسها كل قرابة الشهرين بصورة أشد قوة وعدوى.
ونوه كولنز بأنه من المبكر جدا لأوانه معرفة أقصى قوة لمتحور أوميكرون على التطور في الولايات المتحدة بالمقارنة بسوابقه من المتحورات لكن حدوث 57 تغيرا مختلفا فيه يعني أننا نبدأ مع فيروس جديد يختلف عن الذي بدأ معنا من قبل.
وكان بعض الخبراء قد توقعوا أن تصل الولايات المتحدة إلى أكثر من نصف مليون إصابة بحلول منتصف شهر يناير المقبل وهو أكثر من ضعف ما شهدته البلاد في ذروة فصل الشتاء الماضي.

 

 


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