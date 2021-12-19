خالد عبدالغفار: شلل الأطفال شديد العدوى ويسبب الإعاقة مدى الحياة

كتب وليد عبد السلام تصوير كريم عبد العزيز

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال هامة للأطفال ويجب الحرص عليها، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم من حى الاسمرات، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وأضاف أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وتابع : بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».