حياة كريمة.. محافظ أسوان: 811 مشروعا بتكلفة 14.1 مليار جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة التنسيق العرضى بين الجهات التنفيذية المشاركة في هذا المشروع القومى " للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل رفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للملايين من أهالى القرى والنجوع والتوابع.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى، إلى أن هذا التنسيق سيعمل على توفير الوقت والجهد والإسراع بإيجاد حلول سريعة وبديلة لأى عقبات أو تحديات يمكن أن تعرقل تنفيذ هذه المشروعات بإجمالى 811 مشروع وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنيه منها 155 مشروع تم نهوها بتكلفة 2 مليار جنيه.

كما جارى العمل فى 350 مشروع آخر بتكلفة 11,5 مليار جنية ، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروع بتكلفة 610 مليون جنية. وفى نفس السياق عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً مع فريق عمل وحدة حياة كريمة ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث تم إستعراض المشروعات التى ينفذها ويشرف عليها الجهاز من أجل متابعة معدلات التنفيذ وأى عقبات تواجه ذلك حتى يتم العرض أولاً بأول على محافظ أسوان.