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"حياة كريمة": عدد المشاركين بالمبادرة الرئاسية وصل إلى 21 ألف متطوع

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:24 ص
"حياة كريمة": عدد المشاركين بالمبادرة الرئاسية وصل إلى 21 ألف متطوع الدكتور أحمد عبد الغنى المنسق المركزى والاستراتيجيات فى حياة كريمة
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور أحمد عبد الغنى المنسق المركزى والاستراتيجيات فى حياة كريمة، إن عدد الموجودين الآن فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 980 عنصرا، بالإضافة إلى المتطوعين، والذى بلغ عددهم وفقا للعدد المسجل على الموقع والذى يصل إلى 21 ألف متطوع. 
 
وأضاف المنسق المركزى والاستراتيجيات فى حياة كريمة، خلال برنامج التاسعة، والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن تسجيل التطوع مفتوح للجميع من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالحملة، حيث يعمل على تسجيل بياناته الأساسية التى من خلالها نستطيع أن نصل إليه، ثم نحدد موعد لمقابلتهم حتى نرى شغفهم للمشاركة بالمبادرة، وما الذى يستطيع أن يساعد فيه. 
 
وأشار الدكتور أحمد عبد الغنى المنسق المركزى والاستراتيجيات فى حياة كريمة، أن هناك عددا من المتطوعين يكون لديهم أفكار إبداعية، نعمل عليها وعلى تطويرها على الفور، كما أنه يكون هناك مواطنين يريدون المساعدة بطريقة لا يتخيلها أحد، ويكونون فى قمة انبساطهم وسعادتهم، وهذا رأيناه فى الكثير من القرى. 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

برنامج التاسعة

اليوم السابع بلس

مشروعات حياة كريمة

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