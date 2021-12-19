اليوم السابع
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حياة كريمة بكفر الشيخ.. الكشف والعلاج والعمليات مجانا للمواطنين.. لايف وصور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:15 م
حياة كريمة بكفر الشيخ.. الكشف والعلاج والعمليات مجانا للمواطنين.. لايف وصور ندوة تثقيفية بقفلة حياة كريمة الطبية بقرية بالحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت القافلة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بقرية 83 خالد بن الوليد التابعة لمركز الحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، من إجراء الكشف الطبي على 1537 مترداً على مدار يومي السبت والأحد، وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 700 مواطن لقاح كورونا.

وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عدد من القوافل وخاصة بالقرى النائية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل " باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام "، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتلقي أهالي القرى لقاح فيروس كورونا، إضافة لعقد ندوات توعوية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة ،وأحمد شرابي، المسئول المالي والإداري بالقوافل، والدكتورة ولاء بسيوني مسئول الإمداد الطبي والدوائي ورضا الحديدي مسئول المعلومات بالقوافل.

اجراء البكشف الطبي على مواطن
اجراء البكشف الطبي على مواطن

 

اجراء التحاليل الازمة
اجراء التحاليل الازمة

 

اجراء الكشف الطبي على طفل
اجراء الكشف الطبي على طفل

 

تلقي التطعيم بالقافلة
تلقي التطعيم بالقافلة

 

صرف الادوية مجانا بالقافلة
صرف الادوية مجانا بالقافلة

 

ندوة تثقيفية بقفلة حياة كريمة الطبية بقرية بالحامول
ندوة تثقيفية بقفلة حياة كريمة الطبية بقرية بالحامول

 


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