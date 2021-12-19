اليوم السابع
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"حى وسط الإسكندرية": عقار محرم بك المنهار صدر له قرار إزالة لم يتم تنفيذه

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:38 ص
"حى وسط الإسكندرية": عقار محرم بك المنهار صدر له قرار إزالة لم يتم تنفيذه سقف العقار المنهار
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد حى وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة محرم بك أمس ،وأسفر عن إصابة سيدة ،صادر له قرار إزالة وترميم رقم 244 لسنة2000 ولم يتم تنفيذه ، وتحرر له محضر عدم التنفيذ رقم 215 لسنة 2000.، وتم عمل اخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة محرم بك حماية للارواح ، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا .

وأشار حى وسط، فى بيان له اليوم،أنه وفقا لتكليفات رجب النقيدى رئيس حي وسط،وفي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ  الوارد بإنهيار سقف بالدور الأول علوي بالعقار رقم 16 ش الكرماني من  عرفان محرم بك، دون حدوث خسائر في الأرواح ،تم الانتقال فورا لموقع العقار بحضور  مديرا إدارتي الازمات و المتابعة بالحى.

كما تمت المعاينة واتضح أن العقار مكون من دوريبن ارضي واول علوي ،الارضي يتكون من  3غرف يقطن به 3 أفراد ،والاول علوي 4 غرف به أربعة أفراد،كما تبين عدم حدوث خسائر في الأرواح ،و حدوث حالة إصابة واحدة ،وتم نقل السيدة المصابة للمستشفى.

وأكد مهندس المنطقة أنه تم اتخاذ الإجراءات اليوم لإحالة حالة العقار  للجنة  المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب.


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

عقار محرم بك

انهيار عقار

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