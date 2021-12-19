اليوم السابع
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حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع الجيزة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:00 م
حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع الجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعد ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات بميادين وشوارع المحافظة، بالتنسيق مع مسئولى الأحياء، استهدفت عدة مناطق منها، بولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، والدقي، والعجوزة، ومدينة 6 أكتوبر.

أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 151 مخالفة تعد وإشغال طريق خاصة بمقاهي، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.


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