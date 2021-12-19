"حماية الأمومة والطفولة" ببنى سويف تستخرج شهادة ميلاد لطفلة رفض الأب تسجيلها

بنى سويف هانى فتحى

نجحت اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، من استخراج شهادة ميلاد لطفلة بعد نزاع بين زوجين بسبب رفض الزوج تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم تسجيل الطفلة بمكتب الصحة وإستخراج شهادة الميلاد.

وتقدمت سيدة بشكوى الى خطة نجدة الطفل و اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، لرفض زوجها تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، ما تسبب في عدم إستخراج شهادة الميلاد.

و كّلف محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة، عضوا اللجنة شيماء نبيل واشرف عبدالناصر، بمتابعة البلاغ، حيث تم التحرك على الفور إلى مركز الشرطة وإستخراج قسيمة زواج مميكنة "كمبيوتر" تفيد بالزواج القانوني للزوجين.

وتوجها عضوا اللجنة إلى مكتب صحة القرية ، حيث تبين تعنت الزوج في تسجيل طفلته نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، فتم إستدعاء عُمدة القرية وشيخ البلد ومأذون القرية، والموقعين على عقد القران بقسيمة الزوج،تم تسجيل الطفلة واستخراج شهادة الميلاد.