اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"حماية الأمومة والطفولة" ببنى سويف تستخرج شهادة ميلاد لطفلة رفض الأب تسجيلها

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:05 م
"حماية الأمومة والطفولة" ببنى سويف تستخرج شهادة ميلاد لطفلة رفض الأب تسجيلها محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، من استخراج شهادة ميلاد لطفلة بعد نزاع بين زوجين بسبب رفض الزوج تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم تسجيل الطفلة بمكتب الصحة وإستخراج شهادة الميلاد.

 

وتقدمت سيدة بشكوى الى  خطة نجدة الطفل و اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، لرفض زوجها تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، ما تسبب في عدم إستخراج شهادة الميلاد.

 

و كّلف محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة، عضوا اللجنة شيماء نبيل واشرف عبدالناصر، بمتابعة البلاغ، حيث تم التحرك على الفور إلى مركز الشرطة وإستخراج قسيمة زواج مميكنة "كمبيوتر" تفيد بالزواج القانوني للزوجين.

 

وتوجها عضوا اللجنة إلى مكتب صحة القرية ، حيث تبين تعنت الزوج في تسجيل طفلته نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، فتم إستدعاء عُمدة القرية وشيخ البلد ومأذون القرية، والموقعين على عقد القران بقسيمة الزوج،تم تسجيل الطفلة واستخراج شهادة الميلاد.

 


حماية الامومة والطفولة

شهادات الميلاد

تسجيل المواليد

بني سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة