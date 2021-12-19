حبس اثنين من المتهمين بالاعتداء على شاب ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس اثنين من المتهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء وسحله فى شوارع بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء، وسحله فى الشارع ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد اعتداء عددا من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، ونقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجنى عليه بصحبة اثنين من أصدقائه فى الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء وسحله بالشارع بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة، وتم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، عن إصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم وجرح قطعى بالرأس، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالظهر وآخر أعلى الظهر.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من سكان الشارع، الذين أكدوا اعتداء المتهمين على المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.